審判長：若認不公我們可迴避 「323佔領行政院案」暫停審理

2018-12-25 11:21

〔記者楊國文／台北報導〕高院上午召開「323佔領行政院案」，因魏揚等被告的律師團認為合議庭指揮訴訟有偏頗之虞，上週六已聲請法官迴避及停止審理，今一開庭，審判長陳筱佩即表示因已聲請法官迴避、停止審理，且開庭前，律師團記者會又認為合議庭對當事人有敵意，「若覺得合議庭不公的話，要我們迴避也可以」，接著表示「祝大家聖誔快樂」，當庭諭知此案暫時停止審理，等候裁定結果。

學運領袖魏揚等人的義務律師尤伯祥庭後表示，對審判長陳筱佩認為繼續審理下去會影響司法公信力，諭知暫時停止審理的決定，值得肯定，但是今天是行憲紀念日，訴訟指揮在行使訴訟指揮權的同時，應永遠記得還有憲法。

對於日前合議庭傳訊包括太陽花學運指揮官之一、現任北市警局副局長方仰寧等6名官警出庭作證，律師尤伯祥痛批不當，指方仰寧還參與當時的血腥鎮壓，勘驗警方蒐證帶還發現方告訴群眾「再不撤離，執法若造成受傷，不要怪我們」，讓人難以接受。

此案是4年前「318太陽花學運」期間發生「323佔領行政院」案，學運領袖魏揚等21人被控煽惑他人犯罪、妨害公務等罪，台北地院去年宣判，被控煽惑犯罪的魏揚等8人、加重竊盜的2人無罪。但被控妨害公務、毀損公物部份，11人獲判有罪，各判刑3至5月不等、可易科罰金；全案可上訴。

全案上訴高院後，由合議庭審判長陳筱佩、受命法官邱滋杉、陪席法官陳德民法官審理。

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