專偷骨董、名家油畫 竊盜集團7嫌落網被起訴

2018-12-25 11:00

〔記者錢利忠／台北報導〕54歲慣竊陳錦鵬利用毒品招攬成員組成竊盜集團，在大台北地區四處行竊工地及民宅，從去年10月開始至少得手20餘次，其中有工地遭竊價值上千萬元的電纜線，陳男等7嫌落網後被查獲大批贓物及安非他命等毒品，台北地檢署今依竊盜等罪將陳男等7嫌起訴。

檢警調查，陳男偷的物品玲瑯滿目，大部分有價值的贓物早已變賣，其中光工地偷來的電纜線，初估變賣所得就逾400萬元，另外警方也在現場搜出骨董字畫，包括郭台銘曾花千萬買畫、知名藝術家施哲三的作品，但無法確定是否為真跡。

檢警歷經3個月的跟監，發現該集團分工細膩，先由陳嫌竊取作案用的車輛，另2嫌負責尋找行竊目標及下手，竊取後的贓物除了銷贓變賣之外，大部分贓物藏放在陳嫌位於新北市新店山區的倉庫中。

今年7月間，專案小組埋伏跟監，在陳嫌的新店山區倉庫中，查扣安非他命47.5公克、90子彈1顆、家具、家電、電纜線、電機用具、畫作、藝品等贓物一批，陳嫌庭訊時對案情避重就輕，但現場查扣的贓、證物，經部分被害人指認後，確實為失竊物，檢方因此認定陳嫌等人涉竊等罪證明確。

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