可在家跨年 呂忠吉改明年1/2赴新北檢發監執行

2018-12-25 10:48

〔記者錢利忠／台北報導〕八仙塵爆造成499人死傷，全案歷經3年半的偵查及審理，最高法院本月12日依業務過失致死罪，判主辦人呂忠吉最高刑期5年定讞，偵辦八仙案的士林地檢署依呂的戶籍地及居住地，分別囑託台北及新北地檢署發監執行，北檢原定今傳呂報到發監，但他不住戶籍地沒收到通知，並已向北檢請假，呂確定將於跨年後的明年1月2日改向新北檢報到發監。

呂忠吉戶籍地雖在台北市中正區，但他並未住在戶籍地，而是住在新北檢轄區地新北市，士檢因此同步囑託北檢及新北檢執行發監。據悉，北檢今並未准許呂忠吉請假，將等到明年1月2日，若呂忠吉當日沒有赴新北檢報到，北檢即會拘提他到案執行。

八仙塵爆發生於2015年6月27日，呂忠吉當晚在八仙樂園舉辦「Color Play Asia─彩色派對」，租用「歡樂海岸」、「快樂大堡礁」區域開趴，台上DJ播放動感電音的同時，工作人員也朝台下噴灑大量彩色玉米粉，台下群眾也互丟粉包同樂。

當晚8點32分時，飄揚的粉塵被吸入舞台前端的電腦燈，遭高溫燈泡引燃，火焰閃燃整個舞池，不僅造成15人死亡，還有484人遭到火吻，留下永遠無法抹滅的傷痕。

士檢偵結後僅起訴呂忠吉1人，歷經一審士林地院判刑4年10月，二審高等法院判刑5年，呂忠吉不服再提起上訴，最高法院12日認為高院判決認事、用法均無不合，因情節重大，量刑處法律規定最高度刑也無不當，駁回上訴，全案定讞。

至於民事方面，消基會總計替435名受害者提起刑事附帶民事訴訟，求償約百億元，全案仍在士林地院審理中，但據了解，呂忠吉名下及公司財產都不多，僅管判賠確定，很多被害者仍可能拿不到錢。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/