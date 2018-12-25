休旅車深夜撞上執勤救護車 休旅車駕駛未禮讓將依規定告發

2018-12-25 09:49

〔記者方志賢／高雄報導〕高市消防局一輛救護車，今凌晨開著警示燈且鳴笛，載送傷者就醫途中，與一輛休旅車擦撞，造成2車車頭均毀損，所幸車上乘客與休旅車駕駛均未因車禍受傷，事後通報其他救護車支援，將原本救護車車上病患繼續送醫。

警方表示，車禍發生於今凌晨0時許，高市消防局的救護車載送腰部受傷的28歲男子要到高醫就醫，車上還有一名家屬陪同，救護車一路沿博愛一路，北向南行駛，欲左轉十全一路口時，與直行由32歲李姓男子駕駛的休旅車擦撞。

車禍造成救護車及休旅車車頭均毀損，救護車24歲謝姓駕駛、車上乘客及休旅車李姓男子，皆未因車禍受傷。原救護車上載送的傷患及家屬則由另一部救護車前來協助載送就醫。肇事雙方駕駛酒精濃度測試皆為零。

休旅車李姓駕駛向警方表示，當時他駕車行駛至博愛一路與十全一路口，號誌為綠燈，便繼續向前行駛，忽然眼前出現一部救護車，煞車不及便撞上去。

警方表示，肇事原因初步判斷是休旅車未禮讓執勤救護車，造成的交通事故發生，李姓駕駛的違規亦由警方依規定告發。

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