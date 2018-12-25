衰！大貨車撞歪西濱鋼樁 吊車救援卻爆油管大「漏油」…

2018-12-25 09:36

〔記者廖雪茹／新竹報導〕台61線西濱快速公路WH-10新豐-竹北主線新建工程今晨近6點發生車禍，一輛17.5噸的大貨車衝撞工區型鋼樁，所幸所載的是化學空桶，駕駛也無礙；倒是前來搭救的吊車，因油管爆裂導致滿地油漬，經熱心里長緊急協助覆土，吊車拖走肇事車輛後，約2個小時後才恢復暢通。

肇事的大貨車王姓駕駛表示，他從高雄開車準備前往桃園盧竹，將近6點行經西濱新竹縣段，當時天還未全亮，視線昏暗，只有微弱路燈，工區也沒有警示燈，所以不慎碰撞圍籬。肇事後，他請乘客報警，沒有酒駕。

對於駕駛稱工區無警示燈的說法，施工廠商中華工程表示，這段工區正在施作400米長的圍籬，考量新竹風大，打入直立型的5米型鋼樁，但尚未披上波板，因此放置整排交通錐，入口處設爆閃燈警示。圍籬預計本週將施設完成，屆時將作綠美化植栽太陽能警示燈等。

大貨車駛入工區後，衝撞位在中段的型鋼樁，疑因車速快、力道猛烈，導致20支型鋼樁嚴重歪斜。

王姓駕駛說，大貨車17.5噸，載運250個空桶，每個容量55公升。所幸駕駛和乘客無礙，但動員了4輛吊車前來拖吊，其中1輛吊車因油管破損，導致滿地油漬，當地竹北市尚義里長曾福協助覆土，不致於路面濕滑。

曾福說，本月初曾建議加強西濱工區的照明，以免夜間易生事故。西濱北工處第二工務段段長吳明旭對此表示，在不影響周邊住戶睡眠安寧下，將儘速在工區設置日光燈。

北工處表示，台61線西濱公路新豐-竹北段64公里到69.6公里主線新建工程，全長約5.6公里。工程範圍自竹1交流道路口南側起分別跨越新豐溪、台15線至鳳鼻隧道，之後接續高架跨越竹73線，至竹4線路口止。

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