楠梓火警3車付之一炬 警消勘驗起火原因

2018-12-25 08:57

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市楠梓區今驚傳火警，3部自小貨車停放楠梓新路1家水電行旁突然起火燃燒，消防隊據報到場撲滅火勢，但因天色太暗找不到起火點，且現場3車均為10年以上老車，是否人為縱火仍待鑑定，警消將於今早9時勘驗火場，釐清起火原因。

楠梓所今凌晨4時許接獲民眾報案，指稱楠梓新路1家水電行前，停放路邊的2部自小客貨車及1部小貨車，突然不明原因起火燃燒，附近住戶半夜聽聞爆炸聲響，通知消防隊到場撲滅火勢，現場3車付之一炬，所幸沒有人員傷亡。

由於凌晨天色太暗，消防局火調科找不到起火點，且現場3車均為10年以上老車，是否人為縱火仍待鑑定，警方據報展開調查，目前正調閱周邊監視器，未排除人為縱火可能性，將於上午9時勘驗火警現場，以釐清真正的起火原因，全案警消調查中。

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