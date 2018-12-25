車擦撞後座男童熱咖啡淋傷 警察這麼做快逼哭家長

2018-12-25 09:00

〔記者黃良傑／高雄報導〕一件小擦撞車禍，原本無人受傷，新興警方丈量測繪現場，警員張孺禎聽到後座男童哭聲，詢問才知剎車瞬間熱咖啡潑灑出，直接淋在7歲男童右大腿，張員急中生智向店家要出裝滿冰塊的塑膠袋，並以手巾包覆為男童冰敷舒緩，張今獲新興分局長表揚。

自強所接獲轄區成功一路與光復三街口發生車禍，巡邏警組警員張孺禎、張道佳、李啟維隨即趕往現場處置，抵達後經雙方告知現場無人員受傷，警組便於路口實行交通疏導，並安撫交通事故當事人耐心等候交通分隊同仁到場測繪。

實施交通疏導之際，警員張孺禎察覺，事故的另一方夫婦頻繁地開啟車門探頭查看，覺得頗有異狀，上前查看赫然發現汽車後坐著一個年約7歲的小男童，不斷低聲哭泣，男童的51歲母親簡女才告知，原來車禍發生時，在撞擊力道下后座的熱咖啡隨著潑灑而出，直接淋在男童的右大腿上，導致男童燙傷。

簡女表示原想等警方測繪現場完後，才帶兒子前往醫院擦藥，只好不斷地安撫孩子的情緒，員警張孺禎得知該情形後，眼見男童大腿已出現紅熱腫脹的現象，趕緊向路口旁的店家商討裝滿冰塊的塑膠袋，並以手巾包覆，替男童進行冰敷，小男童經冰敷舒緩後。

男童的家長不斷地向張員道謝，表示因為他們突然遭遇車禍之下，緊張得千頭萬緒也不知道該怎麼處理，幸虧有張員臨危不亂的溫馨協助。

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