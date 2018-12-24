12/24 今彩539頭彩開出2注！ 威力彩、雙贏彩摃龜！

2018-12-24 22:35

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12月24日）開獎的第107000307期今彩539，頭獎開出2注，每注可得800萬元，分別由新北市三重區中央北路119號1樓的元盛彩券行、宜蘭縣羅東鎮民權路16號的財神投注站開出；而第107000103期威力彩、第107000211期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第107000103期威力彩中獎號碼為：「03、12、13、19、22、23，第二區：01」頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共1注中獎，每注可得15萬元；肆獎共28注中獎，每注可得2萬元；伍獎160共注中獎，每注可得4000元；陸獎共1207注中獎，每注可得800元；柒獎共2094注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬1242注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬6425注中獎，每注可得100元；普獎共2萬5713注中獎，每注可得100元。

第107000103期38樂合彩中獎號碼為「03、12、13、19、22、23」，五合共1注中獎，每注可得115萬元；四合共7注中獎，每注可得6萬7500元；三合74注中獎，每注可得5750元；二合共1432注中獎，每注可得750元。

第107000211期雙贏彩中獎號碼為「01、02、04、05、06、07、09、13、16、17、19、23」，頭獎摃龜；貳獎共9注中獎，每注可得10萬元；參獎共363注中獎，每注可得500元；肆獎共4079注獲得，每注可獲得100元。

第107000307期今彩539中獎號碼為「09、10、20、27、39」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共168注中獎，每注可得2萬元；參獎共6663注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬2889注獲得，每注可獲得50元。

第107000307期39樂合彩中獎號碼為「09、10、20、27、39」，四合共7注中獎，每注可得21萬2500元；三合共190注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7976注中獎，每注可得1125元。

第107000307期3星彩中獎號碼為「348」，正彩共39注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000307期4星彩中獎號碼為「5006」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/