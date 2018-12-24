婦聯會為國民黨附隨組織案 最高行廢棄停審裁定

2018-12-24 21:46

〔記者楊國文／台北報導〕行政院黨產會認定婦聯會為國民黨附隨組織，並凍結名下385億元財產，婦聯會不服提行政訴訟告黨產會，台北高等行政法院上月裁定認為「黨產條例」部份條文有牴觸憲法疑義，且已有他案申請大法官釋憲，因此於大法官釋憲公布前，停止訴訟程序，黨產會不服抗告；最高行政法院今裁定認為，北高行未說明本案有何牴觸憲法的具體理由，亦未聲請釋憲，卻直接以另案已聲請釋憲，為訴訟經濟即逕予停止訴訟，裁定有所違誤，今將原裁定廢棄，不得抗告。

受矚目的是，之前，婦聯會聲請解凍385億元財產，聲請停止執行，北高行裁准，理由是財產恐被充公，而有「不可回復」的損害；兩周前，最高行政法院持不同法律見解，而廢棄該裁定，最高行裁定是認為單純認定為國民黨的附隨組織，尚未禁止處分財產。

行政院黨產會前年做出行政處分，認定中投、欣裕台公司為國民黨的附隨組織，國民黨不服提起行政訴訟。台北高等行政法院今年6月裁定，因黨產條例部份條文有違憲疑義，在司法院大法官釋憲公布前，停止訴訟程序。

據北高行裁定內容，認為黨產會所採用的「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」第二條、第四條第一款、第二款、第八條第五項前段、第十四條規定有牴觸憲法疑義。

本案中，原審即台北高等行法院合議庭審判長陳金圍、法官畢乃俊、法官陳心弘裁定指出，北高行另案承審黨產會的行政訴訟事件，因認為黨產條例的部份條文規定有牴觸憲法疑義，已提出具體確信理由，向司法院大法官聲請解釋，而依行政訴訟法第178條之1的規定，裁定「大法官對黨產條例釋憲前，停止本件訴訟程序」。

黨產會不服，提起抗告。最高行政法院今做出裁定，認為北高行依行政訴訟等178條之1的規定，以原裁定停止本件訴訟程序，但並未就其受理本件黨產條例事件所應適用的規定，敘明有何牴觸憲法的具體理由，亦未聲請釋憲，與行政訴訟等178條之1的規定不符。

最高行裁定指出，北高行對於未經聲請釋憲的本案，直接以另案已聲請釋憲，基於訟經濟和司法資源共享等理由，裁定停止訴訟程序，有所違誤，黨產會抗告指稱北高行裁定違法，為有理由，因此今將原定廢棄。

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