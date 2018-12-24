宜蘭冬山鄉鐵皮廠房火警 無傷亡

首次上稿 21:12
更新時間 21:33
〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣消防局今晚8點43分獲報，指冬山鄉幸福一路發生鐵皮屋廠房火警，派遣冬山、廣興及羅東分隊前往搶救。
現場指揮官已回報，火勢在9點3分熄滅，無人員傷亡。
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