環保工廠停工3年傳惡臭 竟是劣老闆挖洞埋有毒廢棄物

2018-12-24 22:20

〔記者陳冠備／彰化報導〕真是惡劣！彰化縣全興工業區內的台新環保公司，因違法污染遭勒令停業，廠方求售工廠時竟節省清運費，將大量含有「世紀之毒」稱號的戴奧辛等17種化合物成分的事業廢棄物就地掩埋，但因為散發惡臭被檢舉，被檢方驗出戴奧辛超標近200倍，將負責人黃義彬、副廠長孫培凱依違反廢棄物清理法起訴，彰化地院判決出爐，分別處以有期徒刑1年6月與1年2月併科罰金100萬元。

彰化縣環保局表示，該業者為將工廠儘速脫手，將有毒油汙土掩埋地下，其中戴奧辛驗出將近200倍，身為環保業者卻明知故犯，行徑相當惡劣，認為處罰過輕，但還是尊重司法判決。

判決書指出，台新環保公司專門收受廢塑膠，製成再生油品，2013年因未取得空污操作許可遭停工，2016年9月工廠又傳出異味遭檢舉，彰化縣環保局會同彰化地檢署前往稽查發現廠區堆置30噸爐渣、50噸油污泥等大量廢棄物，檢驗結果含有戴奧辛、呋喃同源物等17種化合物，要求業者儘速處理

稽查結束，負責人黃義彬（61歲）竟吩咐孫培凱（33歲）指示外勞，於9月至12月期間，多次將以上有害事業廢棄物埋在工廠內一處深3米長4米寬2米的水泥槽內，然後覆蓋泥土，再用水泥封蓋，以節省10多萬清運費。

然而廠方作法以被監控，隔年3月檢方會同環保局前往水泥槽開挖，當場挖出有毒油汙，經檢驗戴奧辛等17種化合物，毒性濃量皆超過1.0ngI-TEQ/g（相當1000皮克，60公斤成人每天容許180皮克），刻意隱瞞非法行為。

偵訊時黃義彬否認犯行，辯稱當時準備要出售工廠，要求外勞把水槽清乾淨，準備填泥土，可能是外勞聽錯了，把才把乾淨泥土跟油污泥放進去，挖出才知道，還辯稱有委託清運，卻無法提出有效清運證明文件。

法官審酌，黃義彬、孫培凱兩人將有害廢棄物掩埋廠區，對環境、生態及國人健康造成不良影響，違反廢棄物清理法，量處1年6月、1年2月徒刑及併科罰金100萬元以示懲儆。

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