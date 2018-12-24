台中機場前黃昏奪命槍擊 男子身中9彈孔喪命

2018-12-24 21:17

〔記者歐素美／台中報導〕台中市沙鹿區中航路289巷，今天晚上5點左右傳出槍響，51歲蔡姓男子外出買便當返家，疑遭埋伏的兇嫌狙擊開了5槍，家屬聽到槍響外出查看，蔡男已倒臥血泊中，經送往光田醫院急救不治，警方目前正調閱附近監視器，追查兇嫌；蔡男親友表示，蔡男在工廠擔任保全，平時喜歡去遊藝場賭博，懷疑因賭博結怨，惹來殺機。

警方調查指出，今天晚上5點5分左右，蔡男（51歲）騎機車外出買便當準備返回沙鹿區中航路289巷的住家，機車停在巷口的全家便利商店旁，隨即遭一名男子開槍射殺，蔡男母親聽到槍聲外出查看，蔡男已躺在血泊中，趕緊打119，救護車將蔡男送往光田醫院急救。

光田醫院表示，蔡男到院前已無呼吸心跳，經急救後仍告不治，經檢查發現槍傷集中在胸部，前胸有6洞、後有3洞，其中一處疑為穿刺傷。

清水分局偵查隊長陳聖偉表示，警方接獲消防局通報，立即到場調查，鑑識小組在現場共發現5處彈殼，附近民眾表示，案發時有見一男子開槍後隨即騎機車逃逸，警方目前正調閱路口監視器，以過濾追查兇嫌。

蔡男親友表示，蔡男曾娶外配後離婚，目前與高齡母親同住，父親則中風插管，蔡男在工廠擔任保全，平常喜歡到遊藝場賭博，懷疑因賭博糾紛才引來殺機。

案發附近的全家便利商店，靠近巷口的落地窗玻璃被槍擊碎裂，女店員表示，案發時因店內播放音樂很大聲，並本聽到槍響，是民眾告知玻璃破裂才知發生槍擊案，並未目擊到嫌犯；醫院表示，蔡男死亡時雙眼未閉，家屬對死因未表示意見，僅希望死者能入土為安，最好不要解剖。

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