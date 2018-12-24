柯賜海拖病身解送北檢碎碎唸 疑抱怨阿扁保外就醫

2018-12-24 20:25

〔記者黃捷／台北報導〕「抗議天王」柯賜海因偽造文書案遭判刑7月，可易科罰金21萬確定，他因未繳罰金遭通緝，今天下午至醫院看病時遭警逮捕，他稍早被送進台北地檢署歸案時，除反覆大喊「司法不公」，還提及「阿扁」兩字，疑似對前總統陳水扁保外就醫一事感到不滿。

柯賜海疑罹患帕金森氏症第三期，雙腳無力行走，他從北投分局離開時，還得靠著兩名警員攙扶，才能緩緩上車，模樣看起來相當悽慘，警車抵達台北地檢署後，檢察官也破例同意不用走大門，而是從囚車道下車，並坐輪椅進入。

儘管有員警、法警合力幫忙，柯賜海從下車到坐上輪椅，一個簡單的動作仍花了1分多鐘。

記者問他為何繳不出錢？他反覆大喊「司法不公」，還疑似提到阿扁保外救醫，但因語氣很虛弱，站在囚車道外沒辦法聽得很清楚。

柯賜海為了替前空姐劉若鈴經營的品芳苑公司向金主借款，除把公司資本額從25萬虛設至2500萬，改名成聯立光電科技公司，還用假交易讓聯立公司逃漏稅125萬，高等法院今年8月判他7月徒刑，易科罰金21萬，柯疑因遲遲未交罰金，才會遭到通緝。

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