遭薔薔父女控「騙屋詐貸」被訴 滿頭白髮猛辯1小時還押

2018-12-24 23:07

〔記者溫于德／台北報導〕前「黑澀會」美眉「薔薔」父女等人控告中華地政事務所實際負責人陳國帥「騙屋詐貸」，士林地檢署上週五依加重詐欺、組織犯罪等罪，將陳等16人起訴，並查扣陳及人頭名下36件不動產、犯罪所得2億4千餘萬，也控制陳的32個銀行帳戶，供日後追徵犯罪所得。至於被羈押禁見中的陳，稍早移審庭時依舊花1小時否認犯罪，但法官仍維持原裁定，諭知收押禁見。

晚間5時30分開始的移審庭，陳國帥在法官未制止下、盡情猛辯。陳說，檢方出具的起訴書有錯之處在於，他並非累犯，2009年出獄後至今回饋社會10年（應為9年），每天早上5、6點起床，7、8點上班，努力是為存一點錢，再做房地產。

其次，陳男之所以會架設「525免頭款購屋網」，是因曾聘一名前銀行行員當員工、由對方負責送貸款文件，他認為可以幫助很多沒有頭期款的民眾、自己也可以賺點錢，才架設，沒想到員工使用變造合約跟方式向銀行貸款，他自認「我並非起訴書中所載不思上進的人！」

陳男也說，整起事件「最大受害者是我們公司」，原因在於，公司是用比較高的成本向私人貸款；且事情之所以會演變成今日這樣，陳解釋，起初有一位屋主在合約未到期前向媒體亂爆料，後來他雖遭偵查、但獲不起訴，可是問題在於，媒體一旦報導出來，後來就會有其他屋主「擔心一個不存在的事實、拿不到錢。」

陳男另當庭抱怨偵查檢察官未調查爆料不實的屋主，而現今社會又是一個媒體會殺人的時代，「動筆比拿槍還可怕，不實陳述，隨便一個企業都要倒閉！」陳也不解，依常情，通常詐欺都要有高所得，「為何我詐欺是負債還要被關？」

但法官仍未採信陳男辯詞、維持原裁定，諭知收押禁見，陳稍晚將被還押看守所。

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