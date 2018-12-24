苗栗看守所首辦傳愛飄書香 翻轉收容人人生

2018-12-24 23:16

〔記者張勳騰／苗栗報導〕法務部矯正署苗栗看守所為充實讀書會資源，今天與苗栗縣銅鑼鄉立圖書館，首次合辦「傳愛飄書香-翻轉人生追求幸福」活動，讓書香及社會溫暖關懷跨進高牆，幫助收容人改寫生命腳本，翻轉人生幸福，盼能順利回歸社會。

苗栗看守所長劉振榮指出，所方首度與銅鑼鄉立圖書館合作，結合在地資源，推廣閱讀活動，落實收容人品德教育及提升生命的能量，營造多元化閱讀環境，讓更多收容人感受書香氛圍，同時協助收容人思考、規劃人生方向，增進閱讀的廣度，提升收容人知識內化的深度，改變自己的未來。

劉振榮指出，銅鑼鄉立圖書館資源進入監所，充實了苗栗看守所閱讀書冊，也代表知識的自由傳播及情感的支持，讓收容人感受到社會沒有放棄他們，並且樂於分享，成為他們重新出發的最大動力。

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