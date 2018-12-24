就職前夕 南投檢方第2波再提4人當選無效

2018-12-24 21:18

〔記者陳鳳麗／南投報導〕各級選舉的當選人明天將宣誓就職，南投縣已有5名當選人被檢方提起當選無效之訴，繼上週中寮鄉代當選人蔡昭智，今天再提4人當選無效，包括縣議員當選人莊文斌、曾振炎，及南投市代當選人石杏國、名間鄉代當選人王燕珠。據透露，本週還會有第3波，總數應在7~8人。

被南投地檢署提起當選無效的莊文斌、曾振炎等兩名縣議員當選人，都是第一選區連任成功議員，檢方表示，莊文斌的胞兄涉嫌在11月間，以每票500元之代價向選民賄選；曾振炎則是由曾姓友人在10月、11月間，以每票1000元之代價向選民賄選。

名間鄉第1選區鄉民代表當選人王燕珠，是由張姓鄰長以每票500元之代價幫王賄選；至於南投市代第3選當選人石杏國則是由其洪姓雇員，在11月間以每票500元之代價向選民賄選。

南投地檢署表示，當選無效之訴必須在本月底前提出，因此本週還會有第3波，預估被地檢署提起當選無效之訴的當選人，總數應在7~8人。

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