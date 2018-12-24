國道3號龍井路段大貨車飼料車碰撞 20歲男卡駕駛座

2018-12-24 19:15

〔記者張聰秋／彰化報導〕國道3號北上184.5公里龍井路段，今天下午發生大貨車和飼料車碰撞的交通事故，造成駕駛飼料車的20歲史姓男子，被夾在車體受損的駕駛座內，彰化消防人員花了近1個小時搶救，最終以破壞工具救出史男，史男傷勢嚴重，緊急送往台中沙鹿光田醫院急救，肇禍原因由警方鑑定釐清中。

對於這起車禍事故，彰化縣消防局於今天下午4時14分許接獲車禍救護通報，馬上調派各式消防車、救護車4輛，消防人員9人前往搶救，約下午4時28分到達現場，5時26分協助傷者脫困，並就近送往光田醫院急救。

國道7隊指出，27歲黃姓男子駕駛的大貨車，疑因車子故障停靠在國道3號北上龍井路段的外側爬坡車道，疑未擺設故障標誌，另1輛由史男駕駛的飼料空車，疑因未注意車前動態，不料就發生了追撞意外，史男受困車內動彈不得，消防人員救出史男已無生命跡象，緊急再轉送沙鹿光田醫院搶救，車禍發生後車陣因而回堵約3公里，直到車禍現場排除後才恢復順暢。

國道7隊呼籲駕駛人車輛若發生故障，應將車輛滑行至路肩待援，並於車輛後方100公尺處擺放故障標誌，且人員切勿站於車道上，建議可到路肩的圍籬外躲避。

警方提醒民眾，車輛故障或發生事故後，除了擺放故障標誌提醒後方車輛注意外，也應儘速撥打高速公路局1968客服專線，請求拖吊車到場協助處理，以降低2次事故發生。

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