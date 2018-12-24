叮叮噹！ 耶誕前夕 消防車變成耶誕老公公了

2018-12-24 23:15

〔記者余衡／新北報導〕寒冬將至，即將進入一氧化碳中毒高峰期，新北市土城區頂埔消防分隊日前到轄內頂埔國小進行宣導，同時讓學童在消防車上彩繪圖樣，並在耶誕前夕巡迴轄內賣場及捷運站提醒民眾防範，小朋友看見戴著耶誕帽的消防員下車發放宣導小物，興奮地團團圍住消防車大喊：「哇！耶誕老公公坐消防車來了」！

此次活動共分成校內及校外兩個階段，首先由隊員黃煒翔講解一氧化碳特性、中毒特徵及防範口訣，並帶領學童以話劇呈現如何保持室內通風，再由師生協力進行車體彩繪，最後將變身的消防車開到公共場合向民眾宣導。

負責發想的小隊長吳建旻平時熱衷組裝模型，他不時將巧思運用到工作上，過去曾用保麗龍製作放大版的住宅用火災警報器，簡潔的設計經常在宣導及捐贈活動上受到長官民眾好評，他也曾將過期的救護手套灌氣拼接成耶誕樹，吸引路過民眾圍觀打卡，今年他特別用紅色毛毯及棉花替消防車做了一頂可愛的耶誕帽。

頂埔國小校長華志仁大讚，雙方合作多年辦理消防宣導，今年活動內容最為應景有趣，不但吸引師生好奇參與，同時又讓學童盡情揮灑創意，相信學童們一定能熟記防範一氧化碳中毒的「五要口訣」並帶回家中，當個稱職的小小防災員。

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