醋男打死生兩子的同居女友 莾男被收押還稱判12年太重

2018-12-24 20:31

〔記者楊國文／台北報導〕31歲男子蘇嘉豪，不滿蔡姓同居女友在LINE中和男姓友人傳送曖昧訊息，竟當著他們所生2個不滿2歲孩子面前，毆打瘦小的蔡女致死，一審依過失致死罪判蘇9年徒刑，高等法院審理時，蘇男雖否認有殺人犯意，蔡母控訴蘇男乃蓄意殺害女兒，改依傷害致死罪重判蘇12年，高院今召開移審庭，蘇男請求交保，並抱怨高院判他12年太重了，法官訊後當庭將他延押。

高院開庭後，蘇男辯稱無殺人犯意，也承認犯罪事實，質疑為何一審判他9年徒刑，高院竟判更重刑責到12年？這種判決合理嗎？庭末，蘇男請求法官讓他交保。

法官指出，由於檢方是以殺人罪起訴，一審雖以過失致死罪判9年徒刑，不過，不僅是蘇男提起上訴，檢方也一併上訴，因雙方均上訴，法律並未規定二審不得判比一審重。法官並當庭諭知，審酌蘇男二審被判12年徒刑重罪，也有逃亡之虞，裁定將他羈押。

2017年2月12日上午5點多，從酒店下班的蔡女（19歲）回家，男友蘇嘉豪發現她有酒味，且手機的LINE有男性友人曖昧訊息，兩人口角後，就在兩人所生都不到2歲的2子面前，蔡女慘遭蘇男抓頸撞牆，揮拳毆打腹部一下，並拿掃把擊打四肢、腰部、背部等處，造成腹腔內肝臟等處大量出血、頸部骨折等傷勢，6時10分還和蔡女該男姓友人通話21分鐘，蘇男發現蔡女身體冰冷，趕快對她做CPR，直到6時52分才打119急救，仍傷重不治。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/