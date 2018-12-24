割喉女童「小燈泡」被收押 王嫌喊「不可禁見」如了願

2018-12-24 19:36

〔記者楊國文／台北報導〕3歲女童「小燈泡」前年3月遭王姓男子斷頸殺害，一審判王無期徒刑，高等法院認定王的犯行乃最重大之罪，「行凶時已經是思覺失調症的半個俘虜」，辨識能力明顯降低仍判無期徒刑，最高法院四天前發回高等法院更審，高院更一審今召開接押庭，王坦承殺人犯行，也對繼續羈押他一事表示沒意見，但強烈表達說不能禁見，「我每個月都寫信給爸媽」，高院當庭裁定將王繼續羈押、不禁見，可自由通信。

高院下午召開王男的延押庭，對羈押沒有意見，法官訊問，若將他裁定羈押，有無禁止接見、通信等必要，王男情緒略顯激動，主張沒有必要限制，目前每個月都寫信給父母，律師也指出，本案歷經一、二審的事實審，很多事實都已調查清楚，王男並無串證可能性，應無禁見必要。

高院法官簡志龍當庭裁定，因王男觸犯殺人重罪，是最輕本刑五年以上的重罪，且有逃亡之虞，應予羈押，但不禁見。

最高法院四天前發回高院更審有3大理由，第一，榮總與台大鑑定後認為王男犯案時辨識、控制能力並未顯著降低，二審卻認定鑑定結果有瑕疵、不足採信，逕自認定王因罹患思覺失調症，犯案時辨識與控制能力降低，依法減輕其刑，但終審認為，二審相關論述理由不備、理由矛盾、未盡調查證據之職責。

其次，二審判處王男無期徒刑，要求王「應於刑之執行完畢或赦免後，施以監護5年」；但無期徒刑沒有「執行完畢」問題，且假釋不等同赦免，二審顯然混淆「假釋出監」和「執行完畢」的情形，使得刑後監護無從執行。

第三，終審認為，二審完全未針對士林地檢署上訴理由敘明是否採信和理由，有違法令重大瑕疵，因此撤銷判決發回更審。

前年3月28日上午近9時，現年35歲的王男持刀在台北市內湖區隨機突襲殺害「小燈泡」，導致女童頸部身首異處，震驚全國。

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