帶海洛因躲宜蘭深山 毒品通緝犯被逮送辦

2018-12-24 16:14

〔記者鄭景議／台北報導〕保七總隊第四大隊羅東分隊，上週六執行深夜巡邏勤務時，在台七線發現一輛可疑車輛，員警上前盤查，當場查獲毒品通緝犯陳男持有海洛因、安非他命及大麻等毒品，全案依毒品危害防制條例罪嫌移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。

警方指出，上前盤查時陳男神情可疑，駕駛座旁並放置一鐵製茶葉罐，一查發現罐內裝有疑似海洛因、安非他命及大麻等毒品，陳男起初只坦承茶葉罐為其所有，不願承認裡面是毒品，但被警方問到時又臨時想不出藉口，支吾其詞。

經過警方偵訊後，陳嫌最後承認茶葉罐內為毒品，而且為其所有，因自知遭新竹地檢署通緝在案，又遭警方查獲持有毒品，恐罪加一等，才不敢承認，對於為何帶著毒品躲在深山，陳嫌也不願清楚交待；全案依毒品危害防制條例現行犯逮捕，移送桃園地檢署偵辦。

保七總隊第四大隊大隊長黃國賓表示，年關將至，警方打擊犯罪之決心並不鬆懈，轄內深夜山區巡邏亦是本大隊重點工作核心之一，請民眾切勿心存僥倖，於山區從事犯罪行為，警方會持續將加強巡邏查緝不法。

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