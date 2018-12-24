拜託友人妹妹拿衛生紙 趁機強拉猥褻性侵少女

2018-12-24 17:00

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹李姓男子2016年間趁友人帶妹妹到家裡飲酒聊天，竟對友人妹妹生心不軌，他趁上廁所拉肚子之際，要求少女遞衛生紙給他，強拉到廁所強制猥褻。事後又跑到少女家，趁她落單獨自在家之際，性侵少女得逞。李男事後僅坦承有猥褻少女，沒對少女性侵，但少女下體採到李男DNA，加上少女指證明確，新竹地院法官依對少年強制猥褻及強制性交罪判4年2個月。

判決指出，新竹1名離婚李姓單親爸，2016年間元月某日下午，因王姓友人帶著15歲妹妹到家喝酒聊天，席間李男肚子痛跑去廁所，少女因口渴為拿水喝而經過廁所門口，李男竟心生歹念，對站在門外的少女說「廁所沒衛生紙了，可以幫我拿衛生紙嗎？」少女不疑有他，就幫忙遞衛生紙給正在蹲廁所的李男，結果被李男一把拉入廁所內，上下其手強制猥褻得逞。李男發現廁所外有人影，才罷手離開廁所，少女也趁機離開。

少女驚魂之餘跑回家裡，沒想到食髓知味的李男竟跑到少女家，見少女落單，立即反鎖房門，不顧少女反抗，仗著力氣大壓制性侵少女得逞。由於少女哥哥回家，發現家門反鎖不斷敲門，少女掙脫去開門，李男則趁機逃離現場。少女這才向家人泣訴遭李男侵害，並報警逮李男。

李男向法官承認只有對少女強制猥褻，並沒強制性交。辯稱當天少女叫他先去買酒，再到少女家2樓聊天喝酒，當天有用手，也有相互口交，但都是少女同意的，沒有逼迫，也沒有強制性交。不過，少女下體採集到李男DNA，加上少女指證歷歷，認定李男犯行明確。

法官審酌，被告與少女是鄰居，不思對15歲少女妥加對待，竟為滿足個人私慾，對少女強制猥褻、性交，惡性不輕，造成少女心理受創，但被告始終否認對少女強制性交，僅承認有強制猥褻，雖事後與少女達成民事和解，也賠償對方，因此依對少年犯強制猥褻罪判10月，但對少年強制性交罪則判3年6個月，合併應執行4年2個月。

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