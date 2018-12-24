殺小姑水泥封屍狠大嫂羈押將滿 律師請求交保

2018-12-24 16:25

〔記者楊國文／台北報導〕40歲婦人張芳馨被控殺害長期不睦的小姑，再以水泥封屍掩蓋犯行，一審斥責張女殺人手法殘忍，但考量她自首、與家屬和解，輕判無期徒刑。高等法院今召開延押庭，張女哽咽認罪，請求合議庭輕判，張女律師主張張女歷審均坦承犯行，也無湮滅證據、逃亡之虞，請求給她交保，法官表示近日將書面裁定，諭知還押。

此案張芳韾羈押日期將於明年1月14日屆滿，高院今提前召開延押庭；日前高院已辯論終結，張女當庭請求法官輕判，讓她早日和大女兒、小兒子團聚，審判長問她若有機會重來一次會怎麼做？張女說「我會和丈夫搬出去」，訂1月8日上午宣判，張女不聆判。

張芳馨育有10歲女兒和5歲兒子，因與葉姓小姑長期不睦，不滿葉女打電話到她娘家抱怨，今年3月氣憤持啞鈴狠砸葉女頭部，奄奄一息的葉女求饒，張女見她沒死，竟撂話說「妳現在說對不起也來不及了」，把她拖進浴室，將頭押進澡盆活生生溺死，再購買21包速乾水泥，花3天將葉女屍體封屍，掩蓋犯行。

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