高市議員當選人吳銘賜涉賄選起訴 雄檢提當選無效之訴

2018-12-24 15:38

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄地檢署今天偵結起訴市議員當選人吳銘賜涉賄選案，另起訴鳳山區余姓里長當選人，兩案共起訴6人、緩起訴2人，同時向法院提起民事當選無效之訴，不過，被提當選無效之訴的2人均否認賄選。

雄檢指出，選前查獲高雄市鳳山區余姓里長候選人、高雄市第10選區市議員候選人吳銘賜，分別涉嫌以現金、物品賄選案，其中余姓、吳姓候選人於今年11月30日業經高雄市選舉委員會、中央選舉委員會分別公告當選為高雄市第3屆里長、高雄市第3屆議員，檢方偵結以違反公職人員選舉罷免法罪嫌分別對1位當選人提起公訴，並依法向臺灣高雄地方法院對上開2位當選人提起民事當選無效之訴。

檢方指出，被告吳銘賜參選第10選區市議員，他及其服務處陳姓助理涉嫌自107年2月間起至同年10月間止，以照顧高雄市前鎮區、小港區內之中低收入戶或行動不便之選民為由，或由吳姓市議員當選人自行至高雄市小港區選民住處，或由陳姓助理在服務處內或至前鎮區選民住處，分別交付內裝有現金1千元至4千元不等之紅包予選民4人收受，被告吳姓市議員當選人另致贈其中1位選民白米2包，而選民4人均允諾將投票支持，分別收受現金紅包及白米，偵查中坦承犯行，態度良好，顯有悔意，另為緩起訴處分。

檢察官審酌被告吳銘賜與陳姓助理以「善行」、「幫助弱勢」作為賄賂之包裝，交付物資、金錢時同時要求收賄者於選舉時支持被告，敗壞選舉風氣也玷污「善行」真義，實不足取，建請法院就被告吳姓市議員當選人各次犯行均從重量刑，被告陳姓助理請量處適當之刑。

同時由主任檢察官、檢察事務官組成當選無效之訴辦理小組，積極辦理當選無效之訴後續法庭活動，以遏止不法選舉行為。

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