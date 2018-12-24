民宅火警廢棄物悶燒 消防員清出巷子滿爆

2018-12-24 15:40

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市永和區福和路一處民宅今凌晨2時許突竄大火，附近民眾被火光及濃煙驚醒，嚇得報案，火勢雖大所幸住戶逃生及時未有傷亡，而消防員細查是為「雜物」引火，仔細清理竟清出一大堆回收物、廢棄物，堆了滿街，數量之多令人驚訝，事後了解原來是1樓原本的住戶為1名做回收的老翁，現已搬至安養院居住，所以屋內廢棄物沒人清，堆了滿坑滿谷。

據了解，發現火災的是該棟公寓樓上住戶，發現1樓有濃煙上竄，趕緊通知各戶鄰居逃生，因1樓已濃煙密布，不得已只能往頂樓跑，所幸消防人員及時趕抵，一邊控制火勢，一邊架梯將多名住戶救出，未有傷亡，為不幸中大幸。

消防人員說，他們趕到當下還沒有火舌，不過煙特別大，研判為「悶燒」，經過多層破壞，才進入廢棄物囤積如山的屋內，找到火點並將其打熄。同時消防員為防還有再燒可能，也將這一大堆垃圾清出，堆滿了整條街，有民眾將這個景象拍下PO網，直呼「太誇張」，同時也盛讚消防員積極，大呼「辛苦了！」

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