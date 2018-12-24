通緝犯騎車南下台中避風頭 車籍資料露餡

2018-12-24 14:38

〔記者許國楨／台中報導〕張姓男子因詐欺案遭通緝，大老遠自北部騎車到台中避風頭四處打零工維生，日前下班騎車返回租住處途中看到巡邏員警，因心虛下意識加速騎離反被盯上尾隨，期間警方以警用小電腦查詢張男機車相關車籍資料，螢幕上赫然出現「查捕逃犯」4字追上前當街活逮。

台中市第五分局四平派出所警員江俊延，當天勤務結束返回派出所途中行經崇德路與松竹路口時，發現一輛機車騎士疑似見到員警心虛加速，江員直覺有異不動聲色沿後尾隨，趁著停等紅燈時利用警用小電腦查詢其車籍相關資料，「賓果」！螢幕上赫然出現「查捕逃犯」4字。

江員立即追上前攔下騎車的42歲張姓騎士，查出他因涉及詐欺案在去年6月間被新北地檢發布通緝帶回偵辦，張男警訊中供稱，被通緝後唯恐在北部活動被鎖定，為了逃避查緝索性自新北市新莊區住處大老遠騎車南下台中避風頭，平日則四處打零工維生。

原以為低調過日子不會有事，沒想到他壓根忘了機車車主就是自己，還因為心虛竟因此被眼尖員警透過警用小電腦查出露餡，實在是始料未及；警方則在訊後將他解送歸案。

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