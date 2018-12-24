鎖骨插水果刀？情侶喝茫互揮刀 警：女子被劃到啦！

2018-12-24 13:26

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕南投縣草屯鎮昨晚發生情侶都喝茫發生口角，兩人各拿水果刀亂揮，翁姓男子刀鋒劃到黃姓女友的鎖骨，所幸傷勢無礙，由於是傷害案，兩人都說「不提告」。惟該案發生時有人用文字PO在臉書指女子鎖骨有插著水果刀，引起恐慌，警方說：「真的沒有這樣恐怖！」

據透露，這起情侶喝茫互揮刀案發生在昨晚近9點，50歲的翁姓男子，與35歲的黃姓女友都喝茫，兩人神智不清下吵了起來，翁男氣到丟出「我不要跟你逗陣！你回去你家！」，隨即兩人從一樓吵到二樓，翁男氣到拿起水果刀要女友回家，黃女也拿了水果刀，兩人拿著刀子揮來揮去，翁男不小心劃到黃女的鎖骨下方部位，傷勢不重，由救護車送醫院治療。

翁男被派出所員警帶回所裡，因酒未醒一直趴在桌上，而黃女因傷勢無礙在敷傷後，也回派出所製作筆錄，兩人當時都有酒意，經酒測後，黃女酒測值0.52，翁男酒測值則為0.24，警方詢問兩人是否要提傷害告訴，惟雙方都搖手表示不提告。

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