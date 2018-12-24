掏太久被問「沒錢付嗎」 他抓狂持瑞士小刀猛刺店員

2018-12-24 13:06

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市三重區44歲葉姓男子，昨深夜11時許，到三重正義南路上的超商購買飲料、零食，未料結帳時葉男遲遲找不到放在口袋裡的零錢，當時19歲雷姓店員質問：「你是沒錢付嗎？」這句話當場激怒葉男，雙方爆發口角後，他竟抓狂似的持瑞士小刀朝著店員猛刺，葉嫌隨後也被見義勇為的民眾與警員壓制逮捕。

警方調查，葉男目前在工地打零工，有槍砲、毒品前科；昨深夜他徒步走到住家附近的超商，葉男買了價值100多元的飲料、餅乾，正當在櫃台結帳時，葉男左掏右掏卻遲遲找不到口袋裡的零錢，當時負責結帳的雷姓店員見狀開口詢問：「你是沒錢付嗎？」隨後作勢要將商品放回架上。

未料，此舉讓葉男覺得被羞辱，對著店員一陣辱罵後，雙方互相拉扯推擠，葉男隨即掏出口袋裡的瑞士小刀朝著雷男一陣猛刺後逃逸，雷男不甘遭刺，負傷尾隨追趕，雙方追逐50公尺後，葉男遭民眾壓制在地，轄區警方隨後也趕抵將他上銬逮捕，經查，雷男的腹部、四肢多處中刀，所幸送醫後已無生命危險，目前仍在醫院觀察。

偵訊時葉男供稱，當時只是找錢的時間較久，沒想到遭店員質疑「沒錢」，一氣之下才會持刀行兇，警方訊後依殺人未遂罪嫌將葉男移送法辦。

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