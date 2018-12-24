無恥色廚 竟當客人面性騷擾老闆娘

2018-12-24 12:40

〔記者黃捷／台北報導〕北市某餐廳周姓廚師趁著打烊之際，多次對老闆娘襲胸、摸下體，老闆娘氣得調監視器提告，周男也遭依強制猥褻、性騷擾罪起訴。老闆娘日前向台北地檢署申請性侵害犯罪被害補償金，也獲准10萬元。

起訴指出，50多歲周男去年到該餐廳工作，去年5月17日晚上9時許，餐廳已經打烊，員工也都下班，只剩他和老闆娘的時候，竟趁老闆娘不注意，迅速把手伸進老闆娘的內衣裡摸胸，再隔著褲子摸下體。

老闆娘當下選擇隱忍，周男卻食髓知味，隔天更加大膽，竟在餐廳還沒打烊，趁老闆娘幫客人結帳時，故意走過老闆娘身邊摸臀，再隔天又趁老闆娘巡視廚房時，突然從後面熊抱、撩起裙子，並把手指伸進內褲摸陰。

老闆娘終於忍受不了，氣得調監視器報警提告，由於罪證確鑿，台北地檢署日前依強制猥褻、性騷擾最起訴周男；老闆娘事後並向北檢申請減少勞動能力、精神撫慰金等性侵害犯罪補償，北檢考量雙方已和解，並扣除尚未支付的5萬元薪資，最後核准10萬元。

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