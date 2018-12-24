9歲男童抱「豬公」逃家趴趴走 原因是...

2018-12-24 12:23

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名9歲男童疑因不滿家裡管教嚴厲，趁家人不注意抱著小豬公撲滿逃家，未料衝動離家後卻不知道要去那裡只好獨自街頭閒晃，可疑模樣引來民眾關切帶到附近洗車場報警處理，員警迅速聯絡上男童家人，男童深夜看到來接他的阿嬤，再也忍不住害怕情緒，邊哭邊飛奔緊抱著阿嬤直說「下次不敢了!」

台中市第二分局文正派出所巡佐黃壽群、警員謝嘉原 ，上週五晚間10時許接獲民眾報案，表示北區博館東街與博館二街口有名男童穿著單薄，且抱著豬公撲滿獨自在路上亂跑，因唯恐衍生意外先將他帶到附近的洗車場。

警方趕緊抵達現場處理，因男童年紀尚小無法使用警用小電腦查詢，謝員耐心的與男童搏感情，詢問離家原因及家人聯絡資料，原來起因是為了管教問題，因林姓男童仍處於愛玩樂階段，但父親望子成龍，嚴格要求男童讀書要認真，男童一時衝動才會抱著平時存下，內有300多元銅板的撲滿小豬公，趁父親不注意時逃家。

幸好有熱心的民眾機警關懷通知警方協助，警方隨即迅速聯絡上男童阿嬤來帶他回家，在冷風陣陣的深夜裡，男童見到阿嬤立馬上前撒嬌討抱，也嚷著下次不敢了...等語，最終圓滿結束 這場驚魂記，員警勸導男童要體恤長輩用心，且一人獨自在外閒晃是很危險的，阿嬤也十分感激員警對孫子的照顧，讓乖孫毫髮未傷。

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