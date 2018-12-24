趁維修偷抄參數 穩懋公司商業機密險遭竊

2018-12-24 11:38

〔記者周敏鴻／桃園報導〕原晶半導體設備股份有限公司（簡稱原晶公司）副總經理林姓男子、設備製程副理莊姓男子、工程師李姓男子，涉嫌竊取上櫃的穩懋半導體股份有限公司（簡稱穩懋公司）所研發的VCSEL半導體參數，觸犯竊取營業秘密罪被桃園地檢署究辦，訊後林男請回、莊男收押、李男6萬元交保。

原晶公司代理銷售與維護保養原子層沉積（ALD）設備，與穩懋公司有合作關係，檢方說，穩懋公司在垂直腔面發射激光器（VCSEL）半導體的製程中，使用ALD設備進行晶元鍍膜，因鍍膜過程要不斷進行脈衝、控制氣體流量等，穩懋公司就自行測試並研發出製程的時間、溫度等控制因素「參數」，來確保產品的品質與競爭的優勢。

12月12日下午，李姓工程師前往穩懋公司龜山廠維修ALD第三號機台，他想趁機拿紙筆抄下參數，因第三號機台內的參數，被穩懋公司為了方便他維修而預先刪除，他就轉往不在維修清單中的第二號機台，用筆記本抄下參數。

還好穩懋公司的工程師發現有異，當場查獲李男涉嫌竊取參數，桃園地檢署獲報後，由企業犯罪專組檢察官黃瑞盛指揮法務部調查局桃園市調查處偵辦，12日訊後諭令李男6萬元交保，並限制出境出海。

檢方說，李男疑由上司莊男、林男指使，13日、21日再發動兩波行動後，先後向法院聲請羈押2人，莊男被押、林男被請回。因穩懋公司的產品可應用在3D顯示、人臉面部辨識等，是5G應用的重要技術產品，為國內的重要產業，將追查林男等人竊取參數的行為，是否還有幕後黑手指使。

  • 桃園地檢署偵辦原晶公司副總林姓男子等人涉嫌竊取營業秘密罪案件。（記者周敏鴻攝）

    桃園地檢署偵辦原晶公司副總林姓男子等人涉嫌竊取營業秘密罪案件。（記者周敏鴻攝）

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