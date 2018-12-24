趁維修偷抄參數 穩懋公司商業機密險遭竊

2018-12-24 11:38

〔記者周敏鴻／桃園報導〕原晶半導體設備股份有限公司（簡稱原晶公司）副總經理林姓男子、設備製程副理莊姓男子、工程師李姓男子，涉嫌竊取上櫃的穩懋半導體股份有限公司（簡稱穩懋公司）所研發的VCSEL半導體參數，觸犯竊取營業秘密罪被桃園地檢署究辦，訊後林男請回、莊男收押、李男6萬元交保。

原晶公司代理銷售與維護保養原子層沉積（ALD）設備，與穩懋公司有合作關係，檢方說，穩懋公司在垂直腔面發射激光器（VCSEL）半導體的製程中，使用ALD設備進行晶元鍍膜，因鍍膜過程要不斷進行脈衝、控制氣體流量等，穩懋公司就自行測試並研發出製程的時間、溫度等控制因素「參數」，來確保產品的品質與競爭的優勢。

12月12日下午，李姓工程師前往穩懋公司龜山廠維修ALD第三號機台，他想趁機拿紙筆抄下參數，因第三號機台內的參數，被穩懋公司為了方便他維修而預先刪除，他就轉往不在維修清單中的第二號機台，用筆記本抄下參數。

還好穩懋公司的工程師發現有異，當場查獲李男涉嫌竊取參數，桃園地檢署獲報後，由企業犯罪專組檢察官黃瑞盛指揮法務部調查局桃園市調查處偵辦，12日訊後諭令李男6萬元交保，並限制出境出海。

檢方說，李男疑由上司莊男、林男指使，13日、21日再發動兩波行動後，先後向法院聲請羈押2人，莊男被押、林男被請回。因穩懋公司的產品可應用在3D顯示、人臉面部辨識等，是5G應用的重要技術產品，為國內的重要產業，將追查林男等人竊取參數的行為，是否還有幕後黑手指使。

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