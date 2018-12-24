遛鳥俠獻寶竟連女童都不放過… 道歉認罪判關30天

2018-12-24 11:32

〔記者吳昇儒／基隆報導〕「要不要看我的下面…」男子任思維一時性起跑到在基隆市崇智橋上尋找落單女子，露出生殖器獻寶，嚇得就讀國小的女童芬芬（化名）及李姓女子驚慌失措，警方循線將任男逮捕後，將他函送法辦。基隆地方法院審理時，任男承認犯行向被害女子道歉，法官認定他有悔意，依觸犯公然猥褻罪，判處拘役30天，得易科罰金3萬元。

警方調查，27歲任男有多項毒品、竊盜前科，去年1月因毒品案被判刑，直至7月才假釋出獄，卻不知悔改，竟於案發當天晚間8時許，尾隨一名李姓女子，等她走上崇智橋後，大聲呼喊，待李女回頭查看時，任男對著她竊笑還露出下體獻寶，嚇得被害人驚慌失措，逃離現場。

任男事後仍不罷休，在現場埋伏等候，結果發現國小女童芬芬路過該處，竟對她說「要不要看我的下面…」隨即拉開衣服，露出生殖器，嚇得女童邊哭邊逃竄，碰巧遇到李女請她報警處理。

李女驚慌之餘拿起手機打給父親求援，並請警方到場處理，任男看見警車抵達時，趕緊逃離現場，但警方調閱沿線監視器，鎖定任男並將他帶回偵辦。

任男接受檢警訊問時，曾一度否認有露鳥嚇人的行為，甚至辯稱自己只是在橋上面尿尿，「碰巧」兩次都被女性被害人看見，但李女及芬芬指證歷歷，檢察官訊後，將任男起訴。

基隆地方法院審理期間，任男眼見犯罪事證明確，連監視器畫面都有拍到自己尾隨李女的畫面，改口向法官表示，願意認罪承認犯行，請求以認罪協商方式進行程序；兩名被害人也向法官表示，只要判他拘役薄懲、並向自己道歉，就同意讓任男進行認罪協商，給他自新的機會。

法官審理後認為，任男觸犯公然猥褻共二罪，分別判處拘役20天，應執行拘役30天得易科罰金3萬元。

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