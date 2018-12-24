九合一當選人明就職 南投傳15民代恐當選無效...

2018-12-24 11:34

〔記者謝介裕／南投報導〕九合一選舉當選人將於明日宣誓就職，傳聞南投縣恐有6位縣議員、9位鄉鎮市民代表，恐因涉及賄選案，遭南投地檢署提出當選無效之訴，不過，檢方未給予明確答覆，也希望外界不要妄加揣測，但強調，案件偵辦過程中，不會預設立場，證據到哪裡就辦到哪裡。

南投地檢署在本月22日發布新聞稿，針對涉及1000元現金買票的中寮鄉代當選人蔡昭智，提起首件當選無效之訴後，近期將提出第2波當選無效的名單，據悉，名單之中有2名縣議員及南投、名間各1位代表，合計4件4人，涉案情節也都與首件一樣，涉及銀彈攻勢籠絡人心。

南投地檢署指出，此次選舉，民眾對於賄選案件檢舉十分踴躍，迄今檢方簽分「選偵」案件計有111件、「選他」案件有307件，因涉案的被告並非都是當選的人員，所以會有多少人遭提出當選無效之訴，尚在未定之天，唯一可以肯定的是「選前買票、當選無效」，一直是檢方努力的目標，或許未來可能還有第3波、第4波當選無效名單，藉此維護民主政治核心及選舉公平性，達到端正選風的目的。

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