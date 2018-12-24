下載客人性愛影片 電腦維修員遭索賠150萬

2018-12-24 11:32

［記者楊政郡／台中報導］29歲未婚張男受雇在某電子賣場清海店，今年3月陳女攜帶電腦來維修，張男無意發現陳女雲端資料庫內有5個性愛影片檔案，竟私自下載到他的隨身碟，可是「偷吃忘了擦嘴」，檔案下載後丟進資源回收桶，陳女從資源回收桶發現該檔案，得知被下載而報案查獲，台中地院依妨害電腦使用罪判3月，陳女要求150萬和解，張男拿不出來，可是法官說未不和解或取得諒解，不宜宣告緩刑。

判決書指出，張男大學畢業後2013年起受僱某電子賣場，擔任營業員負責銷售、收銀、維修等工作。陳女今年3月29日攜帶電腦來維修，張男請陳女提供iCloud雲端硬碟帳號密碼，張男登入電腦後，邊維修卻也發現雲端硬碟中存有陳女個人性愛影片檔，張男血氣方剛，不知何故當天維修沒完成。

4月1日陳女再次攜帶電腦來找張男維修，張男再次請陳女提供雲端硬碟帳號密碼，這次就從中動手腳，未經陳女同意，將5個性愛檔案下載至資料夾，再複製到個人隨身碟內，複製完畢後，將資料夾移至「資源回收桶」，無故取得陳女的電腦相關設備電磁紀錄。

隔天陳女開電腦檢視，就發現「資源回收桶」內有物件，發現就是自己的性愛影片檔案，驚覺遭人下載，遂報警處理並提告，檢警到張男住處查獲該隨身碟內有上述性愛影片檔案，隨即查扣。

法官說，被告未善盡職守，私自下載陳女儲存在私人空間的性愛影片，不僅危害電腦相關設備使用安全，嚴重侵害隱私權。被告大學畢業，供稱是一時好奇已經很後悔，也希望與她和解，但陳女要求賠償150 萬元，張男認為過高，和解不成，但此案造成陳女心裡恐懼不小，在與告訴人達成和解並獲得其諒解前，不宜宣告緩刑。

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