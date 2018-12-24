罰不怕！ 5年內酒駕 3次 這次拒檢竄逃撞3車

2018-12-24 11:11

〔記者陳建志／台中報導〕鄭姓男子今天凌晨和友人吃薑母鴨、喝酒後開車買東西，行經大里爽文路、大明路口時，遭巡邏員警發現車牌遭註銷，示意停車盤查，沒想到鄭男心虛，拒檢加速逃逸，卻在轉彎時失控撞上停在路邊3輛汽車，鄭男車頭凹陷動彈不得，當場遭趕至的員警逮捕，酒測後酒測值達1.05mg/L，且一查已經是5年內第3次酒駕的累犯，訊後依公共危險罪嫌移送法辦。

霧峰分局國光派出所員警，今天凌晨2點30左右，巡邏經大里區大明路、爽文路口時，拿出小電腦清查前方鄭姓男子（36歲）所開的汽車，發現車牌因車子逾期未檢驗已遭註銷，立刻鳴笛要求停車受檢。

沒想到鄭男因酒駕心虛，立刻迴轉加速逃逸，並在行經大明路、永隆路口左轉，想往環河路方向逃逸時，因車速過快轉彎失控，直接撞上停在路邊一輛汽車車尾，並往前推撞，波及停在前面另2輛車，鄭男也因車頭凹陷動彈不得。

在後追捕的員警隨後驅車趕至，立刻要求鄭男下車，鄭男一下車身上就飄來濃濃酒精味，員警立刻進行酒測，酒測值高達1.05mg/L，將他依公共危險罪嫌逮捕，鄭男坦承開車前和友人吃加了米酒的薑母鴨，席間並有喝酒，沒想到帶回警局清查，發現這已經是5年內第3次酒駕的累犯，對於鄭男不知警惕悔改頻搖頭，訊後今天依公共危險罪嫌移送法辦。

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