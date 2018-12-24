攜一堆毒品意圖販賣？ 鬼扯應景耶誕「團購卡俗」

2018-12-24 11:04

〔記者許國楨／台中報導〕台中市黃姓男子路旁怠速停車引起巡邏警方注意盤查，他神情緊張雙手還不斷顫抖，讓警方懷疑必有隱情果然在車上查獲一堆毒品，警方質疑是否販賣，他卻辯稱，因為大量採購卡俗，才會揪友人一起應景耶誕節團購供自己吸食，警方表示，將深入查證釐清。

台中市警局保安警察大隊第一中隊上週巡經西屯區中平北路，發現一輛自小客車引擎未熄火怠速停放路旁，形跡可疑加以攔查，有毒品刑案紀錄的22歲黃姓駕駛下車受檢時神情緊張、眼神閃爍，更讓員警直覺有異，果然在車內共查獲K他命7包（毛重23.1公克）、二級毒品甲基卡西酮毒品果汁粉10包（毛重60公克），警員當場將果汁粉以毒品試劑檢測，呈現毒品陽性反應，立即將黃男上銬帶回偵訊。

由於根據以往經驗，許多藥頭會趁著即將到來的耶誕、跨年兩大開趴旺季節慶狠撈一筆不義之財，當員警詢問黃男為何攜帶大量多樣毒品且是否意圖販賣，黃男辯稱因一次購買大量毒品比較便宜，才會揪友人一起應景耶誕節團購，透過通訊軟體向一名綽號「小白」的男子購買囤放，純粹供自己吸食否認販賣。

但黃男對相關交易細節及對方連絡方式，甚至友人姓名都交代不清，警方懷疑他的說詞避重就輕，訊後先將全案依毒品罪嫌送辦，再根據黃男手機通聯紀錄追查毒品來源，以及可能的毒品流向。

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