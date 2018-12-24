扯！他邀網友性侵女友 竟還在旁裝睡掩護

2018-12-24 11:13

〔記者黃捷／台北報導〕李姓男子在臉書經營私密性愛社團，認識一名倪姓男子，竟把女友菲菲（化名）的下體照傳給倪男，還邀倪男性侵菲菲。倪男禁不住誘惑，遵照李男指示，趁李男與女友一同過夜時，摸黑闖入性侵，菲菲驚醒大叫，李男還裝傻質問：「你是誰？」菲菲憤而提告，台北地檢署日前依加重強制性交未遂罪起訴倪、李兩男。

菲菲控訴，她今年初到李男家過夜，睡夢中感覺到胸部被親吻，原以為是同床李男求歡，她還擁抱回應，李男是光頭，但她伸手一摸發現對象有頭髮，睜眼一看，竟赫見陌生人壓在自己身上，嚇得大叫，對方卻還想扯下她的內褲磨蹭下體，所幸她奮力抵抗，對方才趕緊逃離現場，未進一步性侵。

倪男到案後承認犯行，卻稱是李男邀請他性侵菲菲，表示李男先傳了菲菲下體照給他，接著要他趁菲菲熟睡時，擔任自己的「替身」，反正關著燈菲菲不會發現，只要付500元清潔費就可以。

倪男供稱，他決定赴約後，今年初某日晚上6點半到李男住處赴約，李男幫忙開門後，隨即躺在菲菲旁邊裝睡，他則依照李男指示，在客廳脫光衣服後，再進房間性侵，但最後沒有得逞。

菲菲得知此事氣得表示，難怪當天喝完李男給的手搖飲，中午一度昏睡，懷疑自己被下藥，她遭性侵時大聲呼救，李男還「驚醒」，大聲質問倪男：「你是誰？」原來都是演戲。

李男見無法隱瞞，只好承認設局找倪男性侵女友，但否認下藥，也不願說出犯案動機。

由於有倪男、李男的對話紀錄為證，且床單上也有倪男的精液，加上菲菲體內確實驗出FM2成分，檢察官遂認定兩男犯行，全案依加重強制性交未遂罪起訴。

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