李孟諺核准龍崎掩埋場水保施工許可 環團告圖利 歐欣駁斥

2018-12-24 11:04

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南龍崎事業廢棄物綜合處理中心計畫爭議持續延燒，環保團體今天上午到地檢署按鈴控告代理市長李孟諺重發水土保持施工許可，涉嫌圖利；而興辦的歐欣公司則發表聲明駁斥，並重申掩埋場開發案的合法性。

歐欣公司強調，李孟諺完全依法行政，沒有所謂的圖利問題，而且也是要保護市府同仁，社會大眾不能被誤導。

歐欣指出，該案的水保計畫書，是台南縣政府時期，委託省水土保持技師公會嚴格審查，符合申請當時的建築物構造設計與技術等規範，確認可行，於2010年6月就獲得核准。

而其中邊坡穩定的相關資料、技師簽證、審查意見，還有結論等文件，如實且完備，也絕無闕漏造假。

歐欣表示，部分人士所指控的造假問題，是因為以相對高程或絕對高程等分析結果，為呈現方式的不同，但對分析結果本身並無影響，相關資料與說明，該公司也已提送市政府轉呈監察院。

歐欣提到，公司因不服市政府在106年12月21日未核發完整區域的水土保持施工許可處分，於107年9月向行政院農委會申請訴願，訴願審議委員會決議公司訴願有理由，進而要求市政府重為適法之處分。

歐欣重申水保發照，依據現行規定與主管機關指導等進行各項作業，一切合法，日後對各方意見均表尊重，但仍籲請社會大眾尊重技師專業，以及政府機關依法行政所為的行政處分，並請慎用司法資源。

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