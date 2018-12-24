門窗都有結晶！為錢煉製不怕死 「絕命毒師」被訴

2018-12-24 11:10

［記者楊政郡／台中報導］「絕命毒師」在惡劣環境下趕製安毒、硝西泮（FM2）等毒品，銷售牟利，詹銀湖、陳錦芬都有違反藥事法前科，仍持續在台中市北屯區、太平區等地製毒，今年7月、9月間被檢調查獲，查扣大批製毒工具、成品及半成品，毒品已出售的犯罪所得詹銀湖480萬元、陳錦芬412萬元、陳順斌181萬元，全案依毒品危害防制條例起訴。

起訴書指出，詹銀湖（67歲）及陳錦芬（男、51歲）都在地下製毒業中頗具知名度，都有製毒前科，但法官給予緩刑機會仍不知悔改，2015年間起詹嫌還將技術傳授給後輩陳順斌（51歲），向陳錦芬承租太平區住宅當成製毒工廠，但約一年來製毒技術不佳，良率不夠，僅製成安毒10公克及先驅原料胡椒醛約29公斤（被搜索時查扣之數量），該製毒工廠就停工。

被告等不死心，再由陳錦芬提供場所，這次由詹嫌自行研發硝西泮（FM2、俗稱強姦藥片），成功製成市場可接受的硝西泮，以每公斤20萬至21萬元出售，得款400餘萬元。

2018年2月陳錦芬這位金主想更大規模製毒，不但購入大量原料，還購入更科技及先進的器具，打錠機、粉碎機、加熱爐等，並約定每製成硝西泮成品1公斤，給陳順斌1萬元、給指導顧問詹銀湖1萬5千元，陳錦芬提供200公斤原料，今年7月檢調地下工廠查扣16公斤成品，169公斤半成品及工具一批。

檢察官查出，詹嫌原是藥品業務員，退休後利用其專業知識，在北屯區自宅為實驗室，進行硝西泮合成實驗，而學徒陳順斌也是「拚命三郎」！為了錢不顧自身安危，惡劣環境中趕工製毒，透天民宅推放各種化學藥品、成品、半成品及大批製毒器具，架設4條生產線，現場瀰漫濃濃惡臭及白色煙霧，燒瓶都還在高溫熬煮中，為了避免惡臭外洩，陳嫌將門窗緊閉，長期下來鋁門窗玻璃、器具上凝結固態結晶，可見環境之惡劣。

本案又查出詹銀湖不法獲利達480萬餘元，陳順斌181萬餘元，陳錦芬分到412萬餘元。請依法沒入或追徵。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/