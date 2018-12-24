台南廟會遶境陣頭打群架 從傍晚打到深夜好幾起

2018-12-24 09:02

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市中西區知名的廟宇古蹟總趕宮，近日舉行廟會遶境活動，昨天下午到晚間卻發生參與的開山宮陣頭先後在街頭鬥毆事件，警方獲報都據以偵辦，同時要求廟方對有關參與轎班、陣頭約束自律，如有脫法失序情形一定嚴辦。

昨天下午5點多，開山宮委外扛蜈蚣陣的陣頭梁姓老闆與鄭姓員工意見不合發生爭執，兩人打了起來、頭部各有傷勢，幸無生命危險；鄭姓員工的兒子替父親出氣、砸損梁老闆貨車的前擋風玻璃。警方到場將兩名傷者送醫，同時帶回3名涉案人與1名證人訊問，雖兩名傷者暫不提告，但警方依社維法鬥毆行為函送法院裁罰。

昨晚10點許又傳出有廟會人員在中西區郡緯街與國華街口發生數波街頭鬥毆事件，二分局警方獲報立即派員趕赴現場，但現場鬥毆人員均已離去，也未發現有人受傷情事，無人向警方報案提告，警方仍積極追查。

這廟會街頭鬥毆影片被網友po上網路社群，看起來相當聳動，廟會人員一陣陣叫囂、互毆，也有人大喊「好啊啦，嘜擱打啦！拜託耶，今天是廟會熱鬧，警察來啊啦！」。

警方調查，應是開山宮聘請的兩個小法鼓團員因為黑令旗、接轎時發生摩擦，進而發生糾紛推擠肢體衝突，經宮廟主事人員現場排除圓場，但事後遶境到郡緯街又因兩團員言語摩擦發生不快，爆發第2波衝突。

警方表示，本案尚未接獲有人受傷及提告情形，警方已掌握特定對象持續追查，將通知當事人出面說明、釐清案情，對於擾亂社會秩序者，警方會依違反社會秩序維護法移請法院裁罰。

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