佛心男自摔車傷重腦死 器捐遺愛人間延續生命

2018-12-24 00:22

〔記者王俊忠／台南報導〕23歲謝姓男子於12月14日凌晨騎機車自摔、接連撞上停在路邊的小客車與計程車，謝男全身傷重、送到醫院搶救，治療約8天，醫院2度宣告謝男腦死。謝男母親決定遵照兒子生前遺願、同意器捐，捐出心臟、肝臟、腎臟與兩枚眼角膜，遺愛人間、延續兒子生命。

今年12月14日凌晨5點半許，從事服務業的謝男騎機車在台南市安平區永華路2段突然自己摔倒，人車倒地滑行、把路面刮起陣陣火花，先後撞上停在路邊的1輛白色小客車與1輛黃色計程車，人、車停在小黃的車後底盤下方。小黃司機見狀、立即報案，由警、消人員把傷勢頗重的謝男送到成大醫院搶救。

由於謝男全身傷勢嚴重、住進加護病房，除了顱內出血，還有頸椎骨折、雙肺臟挫傷、氣胸與骨盆腔骨折，醫護團隊一直搶救到22日，並在22日上午與下午進行兩次傷勢判定，這2次都判定謝男腦死。

謝男母親得知成醫判定結果後表示，兒子生前曾說過如他發生什麼狀況，但身體器官尚能使用，他願意捐出來、延續其他人的性命，也等於延續兒子生命，因此簽下器捐同意書，同意無條件捐出兒子的心臟、肝臟、腎臟與2枚眼角膜，遺愛人間。

警方讚嘆謝母與謝男的善行，因為謝男相當年輕、不幸車禍腦死，其母能發揮大愛，把兒子身上堪用的器官捐出、造福人群，令人感動，相信也能帶動一般民眾的器捐正確觀念。

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