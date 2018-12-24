「鍾馗」觸犯法律 被判刑6年罰5萬

2018-12-24 00:11

〔記者李立法、邱芷柔／屏東報導〕「鍾馗」是民間信仰中著名的驅邪神祇，想不到現實生活中竟有人取名「鍾馗」，但用意並非為了抓鬼，而是基於打獵的需求，原住民獵人鍾馗因名字威震八方，在部落內赫赫有名，他卻因出借具有殺傷力的獵槍而觸法，得知被屏東地院重判6年徒刑併科罰金5萬元後，大喊冤枉，強調一定上訴到底。

鍾馗受訪時表示，2年前1名周姓男子到部落內租房子，經過多次互動後，因談得來，才邀周男一起上山打獵，幾次下來，周男已熟悉他持有的合法獵槍放置地點，他沒想到周男竟是通緝犯，去年不告而別，他的獵槍和子彈也不翼而飛，警方後來抓到周男，起出該把獵槍及子彈，害他受到牽連。

周男落網時，除被起出土造長槍1把、金屬彈丸8顆及底火4粒外，還查獲不少毒品，周男向檢警供稱槍枝是鍾姓友人借他的，檢警懷疑案情不單純，且鍾、周2人應有所關連，一併送辦，法官認為鍾男到案後供詞前後不一，對涉案細節交代不清，犯後毫無悔意，依非法出借可發射子彈具殺傷力槍枝罪，處有期徒刑6年，併科罰金5萬元，可上訴。

鍾馗說，他原來的名字叫做鍾魏華，是父親取的，但他的外公卻非常崇拜有降伏魔本領的「鍾馗」，希望他能取名「鍾馗」，如此一來，以後上山打獵時，就能「威震八方」，邪物不侵，獵物手到擒來，他認為有理，直到去年父親離世後，才決定改名「鍾馗」，沒想到卻受人拖累，惹來官司纏身，希望上訴後能還他清白。

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