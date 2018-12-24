獨家》變性父當眾摳陰、逼子嗅下體 法官斥「法所不容」

2018-12-24 00:03

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕育有3名幼子的陳姓男子，透過變性手術成為女兒身後，「他」也與妻子分居，身分從爸爸轉變為「媽媽」，但後來性情大變，去年到幼兒園接孩子下課時，竟在眾多師生面前突然脫褲自摸下體，數日後還逼孩子嗅聞她的下體，甚至還以手摳弄下體後塗抹孩子臉部，被告聲稱「要讓孩子認定他已是女性角色」，新竹地院認為其怪異行徑乃「法所不容」，判刑3年10月。

判決書指出，35歲的陳男去年透過手術變成女性，改名為女性化的名字，手術後與妻子離婚，獨自扶養還不滿8歲的3個孩子。

去年6月她到幼兒園接小孩下課時，突然在幼兒園教室門口脫下外褲、內褲，當著2名女老師與小朋友的面，以手指摳弄下體，高喊「來看啊！」舉動嚇壞眾人。老師上前制止時，陳回說「有什麼關係？我在家都這樣！」

陳數天後又在住處房間內，要求孩子嗅聞她摳弄下體的手，還趁孩子睡覺時，以下體靠近孩子臉部逼孩子聞，甚至動手碰觸4歲兒子的生殖器；還以手摳弄下體後塗抹孩子臉部，每當孩子受不了味道將頭轉過去，陳就會辱罵三字經。

「陳男」聲稱做這些事情，是因剛做完手術下體悶癢難耐才抓癢，且他要讓孩子知道爸爸的性別已經變更，希望孩子能認定他已是女性角色，希望孩子在外叫他「阿姨」，然而法官認為，「陳男」以此「怪異、常人無從判斷理解的方式，實在可議，分明是為了滿足自己性慾，自屬猥褻行為」。

法官認為「陳男」在變性手術後任意縱容自己私慾，不顧他人感受，造成三幼子噁心反感，身心嚴重受創，其行為乃「法所不容」，依成年人故意對兒童公然猥褻、強制猥褻幼兒等罪判刑3年10月。

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