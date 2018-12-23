屏東鹽埔8旬老翁遇火劫喪命 兇手竟是...媳婦

2018-12-23 20:57

〔記者邱芷柔／屏東報導〕今天清晨屏東鹽埔鄉久愛村1處三合院發生火警，警消人員獲報後迅速趕抵現場將火勢撲滅，但卻在屋內臥室床邊，發現身體遭火燒得焦黑、已無生命跡象的陳姓老翁（81歲），警方隨即封鎖現場並展開調查，沒想到竟發現縱火者是老翁的蘇姓媳婦（50歲），警方調查，蘇姓媳婦患有精神疾病並領有重大傷病卡，坦承自己點火燃燒垃圾桶內物品意外引發大火，訊後依法移送。

屏東縣消防局今天清晨5時39分接獲火警通報，警消人員趕抵現場，並在清晨6點將火勢撲滅，隨後就在屋內床邊發現1具焦屍，死者就是陳姓老翁。

警方指出，陳姓老翁是三合院的屋主，平時與妻子、兒子、媳婦和2名孫子同住在三合院內，各自有各自的臥室，老翁自己住一間，現場火勢就從老翁臥房旁的小客廳開始延燒，由於起火時間在清晨，老翁應是在睡覺才來不及逃生。

里港分局偵查隊長陳忠義表示，火勢撲滅後警方立即封鎖現場，並由鑑識人員採證，員警在現場查訪時，發現死者的蘇姓媳婦左手有燒燙傷，且衣服也有被燒破的痕跡，死者的張姓妻子也向警方表示，清晨4點多曾看到媳婦在小客廳內燒東西。

警方表示，50歲的蘇姓媳婦患有重度憂鬱症並領有重大傷病卡，警方訊問時，她坦承自己用打火機點燃小客廳垃圾桶內的物品，不慎引起火災，原以為可以很快撲滅，沒想到火勢蔓延釀禍，警方訊後依涉刑法公共危險及殺人罪，將她移送地檢署偵辦。

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