人夫公務員劈腿女同事 正宮未捉姦即讓外遇情現形

2018-12-23 22:53

〔記者王俊忠／台南報導〕同樣在某農政公務機關工作的已婚楊姓男子與李姓女同事，常利用出差出遊約會、發展婚外情，一次楊男妻子意外看到丈夫手機line與李女有鹹濕曖昧對話，查出兩人至少私會18次。雖然刑事通姦罪，檢方不起訴；楊妻告民事侵權求償，台南地院法官從line訊息認定兩人關係已達親密戀人，侵害楊妻配偶權，判楊男與李女須連帶賠償30萬元給楊妻。

楊妻控訴，她與楊男於2004年間結婚，婚後育有兩子，但丈夫卻從2016年底與在同一公務機關服務的李姓女子，利用職務之便常以手機line及電話密切聯絡，多次利用假日與上班日同時請假或出差，相約出遊幽會、發生性關係。

直到2017年2月，楊妻說因自己手機沒電，隨手拿丈夫正在充電的手機充電線，在拔取丈夫手機充電線時，丈夫手機自動開啟、顯示出李女以line傳曖昧訊息給楊男，她震驚之餘、逐一檢視手機line內容發現丈夫與李女的對話的確鹹濕、曖昧。

楊妻拍照存證、質問丈夫與李女，兩人堅稱只是普通朋友、同事關係。後來一次質問李女，李女才坦承與楊男曾發生性關係，但兩人竟不避嫌，持續聯絡、還騎重機車一起出遊約會。楊妻比對兩人line的對話與出遊照片，估算出兩人至少瞞她私會18次。

法官審認，雖然兩名被告否認婚外情、說那些對話是玩笑話，檢方也對兩名被告不起訴，但民事與刑事訴訟對證據認定寬嚴有異，從兩人line對話內容來看，雙方交往關係已達親暱戀人程度，侵害楊妻的配偶權，且造成楊妻精神痛苦，楊妻為此對兩名被告求償有據，兩名被告應賠償30萬精神慰撫金給原告，此案還可上訴。

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