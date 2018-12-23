言語不通照抓 「非」法呼麻遭警法辦

2018-12-23 21:33

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市保安大隊員警，上週三在大安區羅斯福路與辛亥路口執行路檢勤務時，1部自小客貨車途經該處，車內並飄散出濃厚的第二級毒品大麻味道，攔查下居然發現是兩名非洲奈及利亞籍男子，雖然兩名奈籍男語言不通，講著慌亂的英文，保大警仍然堅定的將2人移送法辦。

警方表示，當時員警引導2奈籍男將車輛駛入受檢區受檢，發現該車駕駛及乘客共2人，奈籍人士且不懂國語，就以英文耐心向2位奈籍男詢問為何車內有濃厚大麻味，2人異常慌亂，一度用英文各說各話，讓帶班施姓小隊長直呼:「真是一團亂!」。

所幸在警方耐心溝通下，告知2人身上衣物及嘴巴內全是大麻味，有事實足證有犯罪之嫌，並在起獲乘客ALFAZZI姓男子非法持有的大麻時，當場以毒品快篩試劑檢驗，確認呈第二級毒品大麻陽性反應後，委婉告知大麻在我國是屬於第二級毒品及相關法律規定，更語氣堅決表示:「You need follow me!Calm down!」請2名外籍人士冷靜下來，配合員警返隊偵訊，讓2人了解無法再以語言不通來逃避此次違法的行為。

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