她自殺身亡3週 臉部疑遭愛犬啃食

2018-12-23 17:01

〔記者王冠仁／台北報導〕42歲杜姓女子疑因積欠債務壓力過大，3個禮拜前在台北市中山區的樓中樓住處內浴室燒炭自殺；附近鄰居近來聞到惡臭，再加上許久不見杜身影，擔心發生意外報警。消防員獲報到場，破窗進入屋內，發現杜已死亡3個禮拜，且臉部有啃咬痕跡；警方研判可能是她飼養的紅貴賓寵物想喚醒杜所致，但也不排除可能是紅貴賓長期饑餓啃食。

警方調查，杜姓女子2年多前以每月2萬元的價格，承租台北市中山北路二段一處樓中樓居住；她平時生活都由張姓前男友照料，但2人2個多月前分手，杜經濟陷入困境。杜原本與就讀大學的21歲兒子同住，但數月前與兒子吵架，兒子憤而搬去朋友家。

昨晚10點多，杜女住處附近的鄰居聞到她屋內傳出陣陣惡臭，再加上鄰居許久沒見到她，鄰居擔心發生意外報警。消防員獲報到場，敲門無人回應，於是破窗進入屋內，屋內瀰漫濃厚屍臭味，消防員最後在浴室，發現已經腫脹且屍水流竄的杜女遺體，她臉部還有遭啃咬痕跡。

警方檢視杜女手機，發現她最後的通話紀錄，是上月底與前男友交談，簡訊還到積欠債務一事；杜一度告訴前男友「活不下去」，但前男友認為兩人已經分手因此沒提供金援，只勸杜「別走回頭路」。

房東告訴警方，杜已經積欠8萬多元房租；杜家屬則說，杜沒痼疾但平常有用助眠藥物。杜女兒子聲稱，他上次與母親相見是上月底投票時，但當時兩人並沒太多互動，他也看不出母親有異狀。

警方勘驗現場，沒發現外力入侵與打鬥痕跡，初步研判杜因債務問題想不開才輕生。

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