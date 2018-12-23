遭女乘客控強吻性侵 Uber司機否認仍遭送辦

2018-12-23 15:24

〔記者姚岳宏／台北報導〕新北市年約20多歲女子小花（化名）指控，昨凌晨搭乘38歲林姓男子駕駛的Uber計程車返家，過程中疑遭林男強吻、掐脖，甚至還解開褲子的鈕扣拉鍊，意圖性侵，新北市中和警分局受理性侵未遂報案後，轉由案發地台北市大安警分局偵辦，林男昨夜主動前往警局說明，聲稱自己是冤枉的；由於雙方說法仍有出入，警方將進一步找女方說明。

小花回憶事發過程仍很害怕，她說凌晨3時許搭乘林男駕駛的Uber，要從台北市忠孝東路四段回新北市中和區住處，當時她在車上閉目養神，林男卻突然將車臨停台北市敦化南路路邊，一溜煙的跑到後座，對她上下其手。

「林男先親吻我的右臉頰、脖子，後更用力掐住我的脖子，還要脫我的褲子鈕扣、拉鍊。」小花隨即用腳踹向林男胸口，林男才作罷返回前座，但因林男的車後座為安全鎖，無法從內部打開，因此小花只能在車上大喊，「我要回中和，不然我現在就跳車。」林嫌最後將她載回中和住處。

小花到家後，林男仍停在家門口，小花緊急聯絡朋友前來才去驗傷。小花昨下午5時許由友人陪同前往中和警分局報案，警方受理製作完筆錄後，轉由案發地北市大安警分局繼續偵辦。

遭指控的林男得知自己可能被告，昨天下午主動前往新北市林口分局泰山分駐所，向值班警員表示，小花指控內容與事實不符，還提到當時行車紀錄器因記憶卡滿了，沒錄到過程，盼可先行備案，泰山分駐所請林男前往北市大安分局說明。

昨夜林男配合警方至大安分局偵查隊偵詢，警方初步確認林男開車確實有行經轄區，但車輛並無停留跡象，將擴大向新北市調閱監視器釐清相關疑點，由於林男到案皆否認犯行，供詞與女方指控有出入，將進一步找女方說明，釐清事發經過，詢後將函送北檢偵辦。

Uber對此發出聲明表示，針對乘客描述的這個事件，我們非常關切。了解警方已接獲報案，也正與租賃車業合作夥伴密切合作，全力配合警方進行調查。在調查尚未完成期間，該駕駛已先暫時停權使用平台。

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