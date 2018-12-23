最壞身教！帶孩子上賣場當賊、贓物全塞幼兒推車

2018-12-23 16:02

〔記者徐聖倫／新北報導〕最壞身教！27歲的廖姓年輕媽媽推著幼兒推車、帶著學齡前稚子於前日晚間前往新北市永和某百貨賣場，沒想到她竟以幼兒推車當作「贓物包」，邊逛邊將貨架上一堆日用品往幼兒推車裡丟，以為店家渾然不知，搜刮飽飽準備要走，卻早被盯上，正當她要腳底抹油時被店員攔下並報警。

警方調查，廖女有多起竊盜前科，住在永和區的她專挑她家附近中山路一段的這間百貨賣場以及隔壁便利超商行竊，每次行竊也都帶著幼子、推著幼兒推車一同前往，藉以降低店家戒心。

廖女在21日晚上7時前往中山路一段這家她常「光顧」的賣場故技重施，又是帶著孩子逛賣場，她邊逛邊將架上包含化妝品、保養品、餐具、零食等近20項商品往幼兒推車裡丟，丟得滿滿，總價超過3000元，她以為神不知鬼不覺要離去時，就被店員攔下，店員無奈說「又是妳，我早就在看妳了！」接著報警處理。

警方查扣這些商品並將廖婦帶回偵訊，廖婦向警辯稱，她所拿的商品都是她家裡欠缺的，因為實在是沒有錢，所以才起賊心。警方對此抱持懷疑，因為廖婦已是慣竊，警方也說「偷東西還帶著孩子，真是最壞身教！」訊後，警方依竊盜罪嫌將廖婦移送法辦。#

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/