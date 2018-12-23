騙完存款騙房子！北市婦人遭詐2000萬元

2018-12-23 15:04

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市陳姓婦人日前接到假檢警來電，指她涉及詐騙人頭帳戶案，要求提領存款供其監管，陳婦付出156萬元後，詐騙集團仍不罷休，竟要求她將名下兩間房子拿去質押，加上大批黃金首飾，陳婦先後被騙走2000萬元資產，卻苦等不到通知案件簽結，回電又無人接聽，才驚覺遭詐騙報警。

警方調查，50多歲陳姓婦人一開始接到假冒健保局人員來電，表示她的健保卡疑遭盜用，涉重覆用藥盜領健保補助費用3萬5千元，接著又有自稱楊警官來電，要求陳婦至超商依指示操作ATM匯款，數日後，有假檢察官來電表示破獲詐騙集團，以「資金控管」為由，要求提供帳戶提款卡及密碼，否則將列為人頭帳戶判處重刑。

假檢警還要求陳婦，需銷毀超商傳真公文及堅守偵查不公開，並稱待結案後，「資金監管款項會再以國賠方式連同利息一併返還」，陳婦因此親自交付3張提款卡給前來取件的詐騙車手，計遭詐領19筆，新台幣156萬元。

詐騙集團食髓知味，陳姓婦人後續又接到自稱吳主任檢察官來電，聲稱之前動產的案件已簽結，要換成調查陳姓婦人名下不動產，釐清是否與主嫌共謀洗錢案，並指示婦人以投資名義，到當鋪將名下2處房子質押，將所得新台幣1000萬元及500餘萬元以臨櫃匯款方式用美金匯至對方指定帳戶，另又按指示交付黃金首飾給前來取件的詐騙車手，前後遭詐騙新台幣2千萬元。

刑事局呼籲，檢警不會監管任何帳戶，更不會要求收取現金或存簿，提醒民眾聽到「身分遭冒用協助申請資金公證」、「資金控管」、「現在電話幫你做筆錄」、「等下傳真公文給你」、「監管帳戶」等關鍵字，絕對是詐騙！類似詐騙手法在刑事局165反詐騙網站及反詐騙App都有介紹，有任何疑問可撥打反詐騙諮詢專線165查詢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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